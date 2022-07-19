Коноплянка: Де Дзерби — мутный, из-за него я оказался в «Краковии»

Полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал о взаимоотношениях с экс-тренером донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби.

«У меня с ним не было конфликта, но нет сомнений, что Де Дзерби имел со мной проблемы и пытался их разжечь.



Он выглядел так, будто хотел мне что-то сказать, что-то получить, что-то вытащить из меня, но я не был агрессивным, я не настраивал остальную команду против него, поэтому мы терпели друг друга, хотя было очевидно, что он меня не видел в команде.

Я вёл себя смиренно. Я уважаю всех. Если бы я был тренером и не нравился бы кому-то, а мне бы этот самый игрок тоже не нравился, то я бы встретился лицом к лицу и сказал ему: «Ты мне не нравишься, тебе лучше сменить клуб». Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в «Краковии». Я не думал о деньгах. Я зарабатываю в десять раз меньше, чем в «Шахтёре», — приводит слова Коноплянки Weszlo.

Напомним, 11 июля «Шахтёр» объявил о прекращении сотрудничества с Де Дзерби по обоюдному согласию сторон.

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