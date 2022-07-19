Источник: Вендел продлит контракт с «Зенитом», бразилец отказался от варианта с «Фламенго»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел в ближайшее время примет предложение российского клуба о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере». По сведениям источника, 24-летний футболист отклонит вариант с «Фламенго», планировавший взять его в аренду.

Ранее агент Вендела Сезар Барбьери подтвердил, что «Фламенго» заинтересован в его клиенте, но при этом отметил, что Вендел думает лишь о продолжении карьеры в клубе из Санкт-Петербурга.

Вендел перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. В 57 матчах за команду бразилец забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Вендел выиграл четыре трофея. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.