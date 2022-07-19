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Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ»

Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ»
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Французский «ПСЖ» проводит предсезонную подготовку в Японии. На одной из тренировок нападающий команды Неймар решил подшутить над детьми, посетивших занятие. Во время работы с мячом он замахнулся ногой в сторону ребят, показав, что планирует направить в их сторону мяч. Один из мальчиков содрогнулся, а у бразильского футболиста этот эпизод вызвал улыбку.

Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ» в Японии. Видео:

30-летний Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться самым дорогим в истории футбола. В 144 матчах за парижскую команду форвард забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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