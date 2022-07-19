Источник: де Лигт — новый футболист «Баварии»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт перешёл в мюнхенскую «Баварию». Стороны согласовали все условия о переходе 22-летнего футболиста, а сам нидерландец уже подписал контракт с новой командой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, сегодня, 19 июля, де Лигт пройдёт для «Баварии» медицинский осмотр. Футболист отправится в США, чтобы присоединиться к новой команде на предсезонных сборах.

Де Лигт стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аякса». В 117 матчах за туринскую команду он забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало в 2024 году.

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