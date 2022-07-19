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32 тысячи россиян получили карту болельщика

32 тысячи россиян получили карту болельщика
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32 тысячи жителей России получили карту болельщика, ещё 37 тысяч прошли предварительную проверку анкеты и фото, сообщает официальный телеграм-канал Минцифры.

В Минцифры также сообщили, что для оформления карты необходимо подать заявление на сайте госуслуг или лично посетить МФЦ, где можно и подтвердить заявленные данные. Для оформления карты нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей до 14 лет оформлять карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете.

Карта болельщика – новый цифровой сервис для зрителей спортивных соревнований. Номер карты нужен для покупки билетов и абонементов на игры РПЛ. Эта услуга доступна в многофункциональных центрах 11 регионов, где находятся клубы-участники Премьер-Лиги.

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