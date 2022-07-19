Стерлинг отказался оставлять автограф на футболке «Манчестер Сити». Видео

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг не оставил автограф на футболке своего бывшего клуба «Манчестер Сити», которую один из болельщиков протянул англичанину во время предсезонного турне.

Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити». Видеоролик:

27-летний Стерлинг был футболистом «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год. Он провёл за команду 337 матчей (131 гол, 94 результативные передачи) и выиграл 12 трофеев. 13 июля было объявлено о переходе Рахима в «Челси» за € 56,2 млн. С новой командой Стерлинг подписал контракт на пять лет.

Стерлинг дебютировал за сборную Англии в 2012 году в возрасте 17 лет. В 77 матчах за национальную команду Рахим забил 19 голов и отдал 25 результативных передач.