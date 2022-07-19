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Футболисты и тренеры «Спартака», Романцев и Дасаев пришли проститься с Ярцевым

Футболисты и тренеры «Спартака», Романцев и Дасаев пришли проститься с Ярцевым
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Футболисты и тренерский штаб «Спартака», а также ряд бывших игроков московского клуба пришли проститься с Георгием Ярцевым. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Сообщается, что проводить бывшего главного тренера «Спартака» пришли Евгений Ловчев, Олег Романцев, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Ринат Дасаев, Дмитрий Булыкин.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который состоялся на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Ярцев в разные годы был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».

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