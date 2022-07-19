Полузащитник «Крыльев» Ежов: первый тур — это не показатель

24-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал свой гол в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом», а также готовность команд на старте чемпионата.



«В моем голе было немного фарта. Я хотел перекидывать вратаря, но не совсем туда, куда получилось.



На самом деле ещё рано что-то говорить об игре «Крыльев» в новом сезоне, только первый тур, не все команды в оптимальной готовности, да и мы тоже, на самом деле. Поэтому отрывками игры получаются, и сколько матчей не смотрел, ни у кого стабильной игры пока ещё нет, придёт ещё. Со временем, мне кажется, и физика появится и какие-то наигровки у всех команд, поэтому будет только сложнее. Первый тур — это не показатель. Соперник был Оренбург — хорошая команда, но пока им ещё предстоит привыкать к РПЛ. На более сильных соперниках посмотрим свой уровень.



На своём примере я помню, когда ты первый матч выходишь в Премьер-Лиге играть, когда у тебя опыта нет, ты стараешься как-то играть в ту же игру, но что-то тебе не даётся, потому что другие, наверное, скорости немного. Вот и ребятам из Оренбурга тоже предстоит к этому привыкнуть, а мы были уже готовы были, понимали плюс-минус, что да как здесь», — сказал Ежов в Коммент.Шоу.



Напомним, в субботу, 16 июля, «Крылья» в гостях обыграли «Оренбург» со счётом 4:2. За самарцев отличились Роман Ежов и Денис Якуба, а также дублем отметился Максим Глушенков.