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Ловчев — о Ярцеве: ворвался звездой в «Спартак» и футбол. Он остался в памяти у всех

Ловчев — о Ярцеве: ворвался звездой в «Спартак» и футбол. Он остался в памяти у всех
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев на церемонии прощания с Георгием Ярцевым поблагодарил всех, кто пришел попрощаться с Георгием Александровичем.

«В 70ых футболисты «Спартака» были очень рады, что был построен этот манеж, что мы можем зимой играть в футбол. Но уже долгое время здесь мы прощаемся с легендами «Спартака». Спасибо всем, что вы пришли почтить память человека, который звездой ворвался в «Спартак» и футбол.

Сыграв не так много времени, он остался в памяти у всех. У него потрясающая судьба», — передаёт слова Ловчева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».

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