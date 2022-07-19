Ловчев — о Ярцеве: ворвался звездой в «Спартак» и футбол. Он остался в памяти у всех

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев на церемонии прощания с Георгием Ярцевым поблагодарил всех, кто пришел попрощаться с Георгием Александровичем.

«В 70ых футболисты «Спартака» были очень рады, что был построен этот манеж, что мы можем зимой играть в футбол. Но уже долгое время здесь мы прощаемся с легендами «Спартака». Спасибо всем, что вы пришли почтить память человека, который звездой ворвался в «Спартак» и футбол.



Сыграв не так много времени, он остался в памяти у всех. У него потрясающая судьба», — передаёт слова Ловчева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.



Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».