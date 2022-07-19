Симонян: я в таком возрасте, что скоро встречусь с Ярцевым. Пока благодарность от меня

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян на церемонии прощания с Георгием Ярцевым вспомнил, чем ему запомнился Георгий Александрович.

«Мне очень тяжело говорить, потому что мы провожаем легендарного футболиста, золотой фонд «Спартака». За всё сделанное им во имя побед и успеха «Спартака» ему нижайший поклон. Пройдут годы, но память и благодарность за его выдающийся вклад в успехи нашего легендарного клуба будут навсегда, его вклад неоценим. Я тоже в таком возрасте, что мы уже скоро встретимся с Георгием Санычем. А пока благодарность тебе от меня, последнего оставшегося олимпийца, и вечная тебя память», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.



Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».