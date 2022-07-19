Мележиков — о Ярцеве: был и остаётся другом. Трудно переоценить участие в жизни «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков на церемонии прощания с Георгием Ярцевым рассказал о том, что значил для клуба Георгий Александрович.
«Мне трудно говорить. Хочу выразить слова поддержки семье и близким. Мы очень скорбим. Георгий Саныч был и остаётся для нас другом. То участие, которое он принимал в жизни клуба, трудно переоценить. Постоянно заботился о ветеранах, выходил на клуб с инициативами. Хочется попросить у Георгия Саныча прощения за то, что сделали, за то, что не сделали. Но были с нами, есть и будете», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Под руководством Георгия Александровича «Спартак» в 1996 году стал чемпионом России. С 2003-го по 2005-й год Ярцев возглавлял сборную России.
- 19 июля 2022
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