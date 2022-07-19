Вершинин: Россия будет бороться с попытками изоляции в международном спорте

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин высказал мнение относительно попыток изолировать Россию от международного спорта.
«Мы принимаем к сведению те попытки изолировать Россию, в том числе, в международном спортивном движении. Для нас это является отрицательной данностью, мы будем и далее с этим бороться», — приводит слова Вершинина «РИА Новости Спорт».
Также замглавы МИД рассказал о взаимодействии в области спорта со странами ШОС и БРИКС.
«Сейчас мы много работаем над тем, чтобы использовать, в том числе, спортивный потенциал таких объединений, как БРИКС, СНГ, ШОС. В этих странах, в этих региональных союзах, которые становятся всё более заметными на международном уровне, проживает большая часть населения Земли. Министерство спорта РФ, с которым мы тесно координируем наше взаимодействие, активно работает с этим кругом стран», — отметил дипломат.
- 19 июля 2022
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