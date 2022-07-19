Тихонов: могу говорить о Ярцеве только радостно и светло. Такие люди — достояние страны

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов на церемонии прощания с Георгием Ярцевым рассказал о том, каким запомнил Георгия Александровича.

«Вся наша команда 1996 года здесь. Искренние соболезнования всем родным и близким. Про Георгия Саныча всегда говорить легко, потому что он был очень жизнерадостным, очень светлым. Я могу говорить о нем только радостно и светло. Такие люди, как Георгий Саныч, достояние нашей страны. Хочу сказать ему огромное спасибо за все те годы, которые мы провели вместе с ним. Вечная память. Мы всегда будем помнить о тебе, как об очень хорошем человеке», -передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Под руководством Георгия Ярцева «Спартак», в составе которого был Тихонов, в 1996 году выиграл чемпионат России.