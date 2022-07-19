Алаев: в команду Ярцева было невозможно не влюбиться. Великий человек

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев попрощался с бывшим главным тренером «Спартака» Георгием Ярцевым.

«Присоединяюсь ко всем словам соболезнования. Это огромная потеря. В его команду было невозможно не влюбиться, потом он тренировал сборную России. Понятно, что были неудачи, но хочется сказать только добрые слова. Это не просто великий спортсмен и тренер, но и великий человек. Пусть земля ему будет пухом», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.



Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».