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Джикия: для всего «Спартака» день с Ярцевым в Тарасовке перед Кубком останется в памяти

Джикия: для всего «Спартака» день с Ярцевым в Тарасовке перед Кубком останется в памяти
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия выразил соболезнования близким Георгия Ярцева на церемонии прощания с бывшим тренером московской команды.

«От лица всей команды приношу соболезнования родным, близким, друзьям, болельщикам. Я расскажу одну историю, которая была совсем недавно и была связана с Георгием Санычем. Перед кубковый игрой с «Динамо» он и другие ветераны приехали в Тарасовку, провели с нами замечательный день. Было тепло наблюдать, как они ходят по Тарасовке. Они вспоминали хорошие времена. Хочется сказать огромное спасибо. Для нас, для сегодняшнего «Спартака» тот день, который мы провели вместе, навсегда останется в нашей памяти», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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