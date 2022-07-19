«Жора оставил нас сиротой. Прости, если что-то не так сделали». Газзаев — о смерти Ярцева

Российский тренер Валерий Газзаев на церемонии прощания с экс-наставником «Спартака» Георгием Ярцевым рассказал, что был знаком с Георгием Александровичем 45 лет.

«Жора оставил нас сиротой. Выражаю искренние соболезнования. Я знаком с Ярцевым ровно 45 лет. Всё это время он был добрым, преданным другом и товарищем, который много сделал для нашего отечества. Трудно говорить, трудно было услышать, когда мы узнали, что не стало доброго человека. Царствие небесное, прости нас, если мы что-то не так сделали. Пусть земля будет пухом», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.



Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».