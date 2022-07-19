«Рубин» в 1-м туре Первой лиги побил рекорд посещаемости турнира прошлого сезона
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17 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 1-го тура Первой лиги (экс-ФНЛ) побил рекорд посещаемости лиги в сезоне-2021/2022. На матч «Рубин» 2:0 «Родина» пришло 7789 болельщиков. Самым посещаемым матчем лиги в прошлом сезоне стала игра «Факел» – «Волгарь» в 36-м туре (7234).
Напомним, казанский «Рубин» вылетел в Первую лигу напрямую по итогам сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге. Перед стартом текущего сезона команда Леонида Слуцкого провела масштабную трансферную кампанию с целью вернуться в высший дивизион страны за один год. В первой лиге казанская команда не выступала более двух десятилетий.
Драка Дениса Макарова и Валерия Чуперки в матче «Динамо» — «Рубин». Видеоролик:
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