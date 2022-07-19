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«Манчестер Сити» представил новую гостевую форму

«Манчестер Сити» представил новую гостевую форму
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Футбольный клуб «Манчестер Сити» представил гостевой комплект формы, в котором выступит в сезоне-2022/2023.

Новые футболки отсылают к дизайну классического стиля «Сити» — форме, в которой команда играла в 1969 году. Такие же красно-чёрные вертикальные полосы присутствовали на экипировке «горожан», когда команда выигрывала Кубок Англии в том сезоне, а также в 1970 году — тогда клуб победил в Кубке Лиги и Кубке обладателей кубков.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Техническим спонсором команды вновь выступила компания PUMA.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Фото: ФК «Манчестер Сити»

20 июля «Сити» дебютирует в новой форме во встрече с мексиканским клубом «Америка» в ходе предсезонного тура.

Перед матчем игроки команды посетят Космический центр НАСА в Хьюстоне — 20 июля 1969 года американские космонавты приземлились на Луну.

Первый матч нового сезона АПЛ «Сити» проведёт 7 августа, команда в гостях встретится с «Вест Хэмом».

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