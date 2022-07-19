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«Человечище, которого люблю». Ловчев передал слова соболезнования Черчесова семье Ярцева

«Человечище, которого люблю». Ловчев передал слова соболезнования Черчесова семье Ярцева
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Бывший российский футболист Евгений Ловчев на церемонии прощания с Георгием Ярцевым передал соболезнования семье экс-тренера «Спартака» от наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов просил передать соболезнования семье и близким. «Ярцев — это человечище, которого я люблю», — передаёт слова Ловчева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».

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