Жена Ярцева обратилась ко всем пришедшим на прощание с мужем

Любовь Ярцева, супруга бывшего главного тренера «Спартака» Георгия Ярцева, на церемонии прощания с мужем поблагодарила всех пришедших.

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришёл, поблагодарить руководство «Спартака», болельщиков. Мы даже не ожидали, что будет такая искренняя и настоящая церемония. Мы очень вам благодарны, что вы все с нами», — передаёт слова Ярцевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.



Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».