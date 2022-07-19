Marca: Левандовски не тренируется в общей группе «Барселоны», его презентация перенесена

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не участвовал в открытой тренировке команды, проходившей в рамках предсезонных сборов в США. 33-летний футболист работал индивидуально в тренажёрном зале. Неизвестно, сможет ли польский форвард сыграть с «Интер Майами» (20 июля). Также была перенесена презентация Роберта в качестве нового футболиста «Барселоны», которая должна была пройти сегодня, 19 июля. Об этом сообщает Marca.

Левандовски приветствует игроков «Барселоны» на командном ужине. Видеоролик:

О переходе 33-летнего Левандовски из мюнхенской «Баварии» в «Барселону» было объявлено несколько дней назад. Форвард подписал контракт с новой командой на три года, а его трансфер обошёлся «Барселоне» в € 45 млн (по данным Transfermarkt).