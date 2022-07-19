«ПСЖ» представил выездной комплект формы на новый сезон

«ПСЖ» представил новый выездной комплект формы на сезон-2022/2023.
Новый комплект, созданный брендом Jordan, выполнен в минималистичном дизайн в оттенках серого с чёрной полоской посередине. В центре формы располагается фирменный спонсор Qatar Airways, а на рукавах дополнительный спонсор – GOAT. В сочетании с серыми шортами и носками футболка будет доступна как в аутентичном варианте, так и в репликах мужской и женской модели, а также в комплекте молодёжной команды. Дата проведения первого матча в новом комплекте «ПСЖ» пока не сообщается.
Килиан Мбаппе в новой форме «ПСЖ»
Фото: «Твиттер» «ПСЖ»
Парижане проведут следующий матч в среду, 20 июля, с японским клубом «Кавасаки Фронтале», являющегося победителем чемпионата Японии сезона-2020/2021. Товарищеская встреча начнётся в 10:30 мск.
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