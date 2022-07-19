Вратарь Иван определился с игровым номером в «Зените»

Бразильский вратарь Иван Куарежма будет выступать в составе «Зенита» в футболке под номером 1. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в телеграм-канале.

«В разное время игровую форму с таким номером носили Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин и Станислав Крицюк», — сказано в сообщении «Зенита».

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» и «Коринтианс» договорились о двойной аренде. В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто, а состав российского клуба должны были пополнить вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.



Иван — воспитанник бразильского клуба «Понте Преда». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года (€ 2 млн по данным Transfermarkt) и успел провести три матча (два пропущенных мяча, одна игра «на ноль»).