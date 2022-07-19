«Эвертон» представил выездной комплект формы на новый сезон

«Эвертон» представил новый выездной комплект формы на сезон-2022/2023.
Новый комплект, созданный брендом Hummel, выполнен в розовых тонах с ребристыми ромбами, расположенными по всей форме. В центре размещён логотип фирменного спонсора Stake.com. В сочетании с чёрными шортами со стрелками и носками футболка будет доступна как в стандартном варианте, так и в репликах мужской и женской модели, а также в комплекте молодёжной команды. Дата проведения первого матча «Эвертона» в новом комплекте не сообщается.
Иззи Кристиансен в гостевой форме «Эвертона»
Фото: Официальный сайт «Эвертона»
«Ириски» проведут следующий матч в четверг, 21 июля, когда сгырают с американским клубом «Миннесота Юнайтед», выступающим в MLS с 2017 года. Главным тренером клуба является англичанин Эдриан Хит. Товарищеская встреча начнётся в 00:00 мск.
- 19 июля 2022
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