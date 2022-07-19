Самый дорогой игрок «Вулверхэмптона» в истории уходит в аренду в «Андерлехт»

Португальский нападающий Фабиу Силва, права на которого принадлежат английскому клубу «Вулверхэмптон», проведёт год в аренде в бельгийском «Андерлехте», сообщает официальный сайт «волков».
Перед заключением соглашения с новым клубом форвард продлил контракт с «Вулверхэмптоном».
20-летний форвард перешёл в стан «волков» из португальского «Порту» в сентябре 2020 года за € 40 млн, став самым дорогим новичком «Вулверхэмптона» в истории.
В английском клубе Фабиу Силва провёл 62 матча, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.
Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 15 млн.
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Вулверхэмптон» занял в АПЛ 10-е место. «Андерлехт» стал вторым в чемпионате Бельгии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
- 19 июля 2022
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