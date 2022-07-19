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Самый дорогой игрок «Вулверхэмптона» в истории уходит в аренду в «Андерлехт»

Самый дорогой игрок «Вулверхэмптона» в истории уходит в аренду в «Андерлехт»
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Португальский нападающий Фабиу Силва, права на которого принадлежат английскому клубу «Вулверхэмптон», проведёт год в аренде в бельгийском «Андерлехте», сообщает официальный сайт «волков».

Перед заключением соглашения с новым клубом форвард продлил контракт с «Вулверхэмптоном».

20-летний форвард перешёл в стан «волков» из португальского «Порту» в сентябре 2020 года за € 40 млн, став самым дорогим новичком «Вулверхэмптона» в истории.

В английском клубе Фабиу Силва провёл 62 матча, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 15 млн.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Вулверхэмптон» занял в АПЛ 10-е место. «Андерлехт» стал вторым в чемпионате Бельгии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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