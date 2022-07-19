Депай отказался переходить в «Тоттенхэм». «Барселона» хочет продать игрока

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай отказался от перехода в лондонский «Тоттенхэм» из-за нежелания возвращаться в английскую Премьер-лигу (АПЛ), где футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, «Барселона» намерена расстаться с Депаем и просит за его трансфер больше € 20 млн.

Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

В 2013-м Депай дебютировал за сборную Нидерландов, в составе которой в 79 матчах забил 42 гола и отдал 30 результативных передач.