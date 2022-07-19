Депай отказался переходить в «Тоттенхэм». «Барселона» хочет продать игрока
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай отказался от перехода в лондонский «Тоттенхэм» из-за нежелания возвращаться в английскую Премьер-лигу (АПЛ), где футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, «Барселона» намерена расстаться с Депаем и просит за его трансфер больше € 20 млн.
Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
В 2013-м Депай дебютировал за сборную Нидерландов, в составе которой в 79 матчах забил 42 гола и отдал 30 результативных передач.
Комментарии
- 19 июля 2022
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:01
-
13:58
-
13:52
-
13:33
-
13:29
-
13:16
-
13:15
-
12:59
-
12:57
-
12:55
-
12:22
-
12:15
-
12:07
-
12:06
-
12:01
-
11:57
-
11:55
-
11:42
-
11:41
-
11:18
-
11:14
-
11:13
-
11:09
-
11:01
-
11:01
-
10:57
-
10:48
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:36
-
10:36
Партнерский контент