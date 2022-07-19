«Милан» рассматривает возможность приобретения Миралема Пьянича

Итальянский «Милан» раздумывает над приобретением полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Football Espana со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

32-летнему боснийцу так и не удалось закрепиться в стартовом составе каталонцев, что делает более вероятным его переход.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не рассчитывает на Пьянича и ищет возможность для его продажи.

Будущее Пьянича ещё больше осложнилось после того, как состав «Барселоны» пополнил полузащитник Франк Кессье, который рассматривается тренерским штабом как игрок стартового состава.

Напомним, предыдущий сезон Пьянич провёл в Турции. Он выступал за «Бешикташ» на правах аренды. В сезоне-2021/2022 32-летний боснийский футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Турции и отдал две результативные передачи. Пьянич также вызывается в национальную команду Боснии и Герцеговины.