В «Зените» показали первую тренировку бразильца Ивана в команде

Бразильский вратарь Иван Куарежма, перешедший в «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса», провёл первую тренировку в составе российской команды.

Ранее стало известно, что «Зенит» и «Коринтианс» договорились о двойной аренде. В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто, а в обратном направлении — вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

Иван — воспитанник бразильского клуба «Понте Преда». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года (€ 2 млн по данным Transfermarkt) и успел провести три матча (два пропущенных мяча, одна игра «на ноль»). В «Зените» 25-летний вратарь должен отыграть весь нынешний сезон. У команды из Санкт-Петербурга будет право выкупа бразильского футболиста. Иван выбрал в «Зените» футболку с номером 1.