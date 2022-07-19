В «Зените» показали первую тренировку бразильца Ивана в команде
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Бразильский вратарь Иван Куарежма, перешедший в «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса», провёл первую тренировку в составе российской команды.
Ранее стало известно, что «Зенит» и «Коринтианс» договорились о двойной аренде. В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто, а в обратном направлении — вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
Иван — воспитанник бразильского клуба «Понте Преда». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года (€ 2 млн по данным Transfermarkt) и успел провести три матча (два пропущенных мяча, одна игра «на ноль»). В «Зените» 25-летний вратарь должен отыграть весь нынешний сезон. У команды из Санкт-Петербурга будет право выкупа бразильского футболиста. Иван выбрал в «Зените» футболку с номером 1.
Новость по теме«Зенит» объявил об аренде вратаря Ивана с правом выкупа
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