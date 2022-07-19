Футбольный клуб «Родина» будет проводить матчи на «ВТБ Арене»
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Футбольный клуб «Родина», представляющий Москву, будет проводить матчи на «ВТБ Арене», которая также является домашним стадионом столичного «Динамо», сообщает телеграм-канал «Первый спорт».
В первом туре Первой лиги сезона-2022/2023 команда на выезде уступила казанскому «Рубину» со счётом 0:2. В этой встрече был побит рекорд прошлого сезона по посещаемости, на игре присутствовало 7789 болельщиков. Дублем отметился нападающий казанцев Джоэль Фамейе.
ФК «Родина» основан в 2015 году, команду возглавляет Дмитрий Парфёнов. В этом сезоне клуб дебютирует в Первой лиге.
Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» на «ВТБ Арене» сыграло вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 1:1.
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