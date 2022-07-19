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Аллер, у которого обнаружили опухоль яичка, обратился к болельщикам

Аллер, у которого обнаружили опухоль яичка, обратился к болельщикам
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер, которому врачи диагностировали опухоль яичка, обратился к болельщикам.

«Спасибо всем за ваши многочисленные сообщения поддержки и привязанности после вчерашнего объявления.
Я и моя семья благодарим вас. Теперь я сосредоточусь на своем выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Аллер в «Твиттере».

28-летний форвард пожаловался на плохое самочувствие после тренировки команды, которая прошла утром 18 июля на сборе в Швейцарии. В ходе углублённого медицинского обследования у Аллера была обнаружена опухоль яичка. Игрок покинул расположение команды и вернулся в Дортмунд для прохождения дополнительного обследования в специализированном медицинском центре.

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У форварда дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера диагностирована опухоль яичка
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