Аллер, у которого обнаружили опухоль яичка, обратился к болельщикам

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер, которому врачи диагностировали опухоль яичка, обратился к болельщикам.

«Спасибо всем за ваши многочисленные сообщения поддержки и привязанности после вчерашнего объявления.

Я и моя семья благодарим вас. Теперь я сосредоточусь на своем выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Аллер в «Твиттере».

28-летний форвард пожаловался на плохое самочувствие после тренировки команды, которая прошла утром 18 июля на сборе в Швейцарии. В ходе углублённого медицинского обследования у Аллера была обнаружена опухоль яичка. Игрок покинул расположение команды и вернулся в Дортмунд для прохождения дополнительного обследования в специализированном медицинском центре.