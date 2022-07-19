Аллер, у которого обнаружили опухоль яичка, обратился к болельщикам
Поделиться
Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер, которому врачи диагностировали опухоль яичка, обратился к болельщикам.
«Спасибо всем за ваши многочисленные сообщения поддержки и привязанности после вчерашнего объявления.
Я и моя семья благодарим вас. Теперь я сосредоточусь на своем выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Аллер в «Твиттере».
28-летний форвард пожаловался на плохое самочувствие после тренировки команды, которая прошла утром 18 июля на сборе в Швейцарии. В ходе углублённого медицинского обследования у Аллера была обнаружена опухоль яичка. Игрок покинул расположение команды и вернулся в Дортмунд для прохождения дополнительного обследования в специализированном медицинском центре.
Комментарии
- 19 июля 2022
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:01
-
13:58
-
13:52
-
13:33
-
13:29
-
13:16
-
13:15
-
12:59
-
12:57
-
12:55
-
12:22
-
12:15
-
12:07
-
12:06
-
12:01
-
11:57
-
11:55
-
11:42
-
11:41
-
11:18
-
11:14
-
11:13
-
11:09
-
11:01
-
11:01
-
10:57
-
10:48
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:36
-
10:36
Партнерский контент