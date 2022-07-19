«Интер» сделал новое предложение по защитнику Бремеру

Миланский «Интер» заинтересован в подписании бразильского защитника «Торино» Бремера. «Нерадзурри» сделали туринскому клубу ещё одно предложение, сообщает Sky Sport Italia.



До этого «Интер» был готов заплатить за игрока € 30 млн. Теперь к этой сумме миланцы добавили опцию с трансфером 19-летнего полузащитника Чезаре Касадеи, которого оценивают в € 7,5 млн.



Бремер был признан лучшим защитником Серии А прошлого сезона.



Конкурентом «Интера» в борьбе за бразильца является туринский «Ювентус». Ожидается, что этот клуб сделает предложение по приобретению 25-летнего защитника в размере около € 40 млн в течение этого дня.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн.

В «Торино» Бремер провёл 110 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.