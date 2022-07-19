Евсеев — о Ярцеве: дал мне дорогу в большой футбол, очень тяжело переношу утрату

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Георгии Ярцеве, которого сегодня, 19 июля, проводили в последний путь.

«Он дал мне дорогу в большой футбол. Не только мне, многим молодым ребятам. Ко мне относился всегда любя, я ему за это благодарен. Очень тяжело переношу утрату», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.



Ярцев в разное время был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».