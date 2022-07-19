«Севилья» отказалась продавать Кунде в «Челси» за € 55 млн и ждёт улучшенного предложения

«Севилья» отклонила предложение лондонского «Челси» о покупке защитника Жюля Кунде за € 55 млн. Испанская команда запрашивает за продажу 23-летнего футболиста € 65 млн и ждёт, что английский клуб вернётся с улучшенным предложением. Об этом сообщает Goal. По сведениям источника, Кунде также может подписать «Барселона».

Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из «Бордо». В 133 матчах за команду он забил девять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

В июне 2021 года Кунде дебютировал в составе сборной Франции. В 10 матчах за национальную команду он не отметился результативными действиями, но заработал по одной жёлтой и красной карточке.