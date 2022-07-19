Мадридский «Атлетико» сменил название своего стадиона

Домашний стадион футбольного клуба «Атлетико» Мадрид поменял название. Арена, раньше называвшаяся «Ванда Метрополитано», получила имя «Чивитас Метрополитано» («Civitas Metropolitano») по названию нового спонсора, сообщает Libertad Digital.

Договор с «Wanda Group» закончился в прошлом сезоне. Новым партнёром «матрасников» стало агенство недвижимости с названием «Civitas Pacensis»

Сообщается, что именование стадиона будет стоить риэлтору около € 10 млн в год. Предыдущий спонсор «Wanda Group» заплатил € 50 млн в общей сложности за пять лет, которые длилась сделка между китайским брендом и мадридским клубом.

Напомним, в прошлом сезоне испанской Ла Лиги «Атлетико» занял третье место. Команда осенью сыграет в Лиге чемпионов.