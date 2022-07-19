Мадридский «Атлетико» сменил название своего стадиона
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Домашний стадион футбольного клуба «Атлетико» Мадрид поменял название. Арена, раньше называвшаяся «Ванда Метрополитано», получила имя «Чивитас Метрополитано» («Civitas Metropolitano») по названию нового спонсора, сообщает Libertad Digital.
Договор с «Wanda Group» закончился в прошлом сезоне. Новым партнёром «матрасников» стало агенство недвижимости с названием «Civitas Pacensis»
Сообщается, что именование стадиона будет стоить риэлтору около € 10 млн в год. Предыдущий спонсор «Wanda Group» заплатил € 50 млн в общей сложности за пять лет, которые длилась сделка между китайским брендом и мадридским клубом.
Напомним, в прошлом сезоне испанской Ла Лиги «Атлетико» занял третье место. Команда осенью сыграет в Лиге чемпионов.
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