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«Ливерпуль» может перехватить форварда «Аякса» у Эрик тен Хага и «МЮ»

«Ливерпуль» может перехватить форварда «Аякса» у Эрик тен Хага и «МЮ»
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«Ливерпуль» связался с «Аяксом» по поводу возможного трансфера бразильского нападающего команды Антони. Однако амстердамский клуб запрашивает за 22-летнего футболиста € 69 млн, что может помешать возможной сделке. Об этом сообщает Football Insider. Также Антони в своей команде хочет видеть главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который работал вместе с ним в Нидерландах.

Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году. С тех пор нападающий в 78 матчах забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Соглашение бразильского форварда с командой истекает в 2025 году.

В октябре 2021 года Антони дебютировал в составе сборной Бразилии. В девяти матчах за национальную команду форвард забил два гола и отдал две результативные передачи.

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