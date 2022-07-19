«Ливерпуль» может перехватить форварда «Аякса» у Эрик тен Хага и «МЮ»
Поделиться
«Ливерпуль» связался с «Аяксом» по поводу возможного трансфера бразильского нападающего команды Антони. Однако амстердамский клуб запрашивает за 22-летнего футболиста € 69 млн, что может помешать возможной сделке. Об этом сообщает Football Insider. Также Антони в своей команде хочет видеть главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который работал вместе с ним в Нидерландах.
Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году. С тех пор нападающий в 78 матчах забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Соглашение бразильского форварда с командой истекает в 2025 году.
В октябре 2021 года Антони дебютировал в составе сборной Бразилии. В девяти матчах за национальную команду форвард забил два гола и отдал две результативные передачи.
Комментарии
- 19 июля 2022
-
15:54
-
15:53
-
15:52
-
15:49
-
15:46
-
15:45
-
15:44
-
15:42
-
15:36
-
15:27
-
15:24
-
15:14
-
15:08
-
15:04
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:41
-
14:39
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:01
-
13:58
-
13:52
-
13:33
-
13:29
-
13:16
-
13:15
-
12:59
-
12:57
-
12:55
-
12:22
-
12:15
-
12:07
Партнерский контент