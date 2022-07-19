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Павлюченко стал игроком клуба из Медиалиги

Павлюченко стал игроком клуба из Медиалиги
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Бывший футболист сборной России, нападающий Роман Павлюченко присоединился к футбольной команде «Goodness», играющей в Медиалиге.

«Макс собирает футбольную команду, чтобы победить в Медиалиге и делать интересные вещи. Честно скажу, немного слежу за Медиалигой. Скоро мы с вами тоже увидимся на футбольном поле и не только, всем удачи», — сказал Павлюченко в видеоролике в телеграм-канале команды.

Клуб «Goodness» — команда футбольного блогера Максима Гутника (GOODMAX).

В ходе своей карьеры Роман Павлюченко выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм».

За сборную России нападающий провёл 51 матч и забил 21 гол, дебютировав во взрослой команде в 2003 году.

Напомним, в первом в истории сезоне Медийной футбольной лиги чемпионом стал клуб 2DROTS.

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