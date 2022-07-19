Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави пропустит товарищеский матч «Барселоны» с «Интером Майами»

Хави пропустит товарищеский матч «Барселоны» с «Интером Майами»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не будет находиться у руля команды в товарищеском в матче с «Интером Майами» в среду, 20 июля, сообщает издание AS.

Каталонец ждал, когда Соединенные Штаты одобрят его туристическую визу, чтобы успеть вылететь в Майами, но она так и не была получена.

На данный момент нет никаких рейсов и пересадок, которые позволили бы Хави добраться до Майами вовремя. Однако тренер надеется, что сегодня, 19 июля, он получит визу и завтра первым делом сможет вылететь в США. Затем он отправится в Лас-Вегас, чтобы помочь своей команде подготовиться к товарищескому матчу с мадридским «Реалом», который состоится в воскресенье, 24 июля, в 6:00 мск на стадионе «Эллиджиант» (Лас-Вегас, США).

Пока Хави не прилетит, руководство первой командой будет осуществлять его брат Оскар Эрнандес.

Новость по теме
«Барселона» без Хави готовится к встрече с клубом Бекхэма во Флориде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022