Хави пропустит товарищеский матч «Барселоны» с «Интером Майами»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не будет находиться у руля команды в товарищеском в матче с «Интером Майами» в среду, 20 июля, сообщает издание AS.

Каталонец ждал, когда Соединенные Штаты одобрят его туристическую визу, чтобы успеть вылететь в Майами, но она так и не была получена.

На данный момент нет никаких рейсов и пересадок, которые позволили бы Хави добраться до Майами вовремя. Однако тренер надеется, что сегодня, 19 июля, он получит визу и завтра первым делом сможет вылететь в США. Затем он отправится в Лас-Вегас, чтобы помочь своей команде подготовиться к товарищескому матчу с мадридским «Реалом», который состоится в воскресенье, 24 июля, в 6:00 мск на стадионе «Эллиджиант» (Лас-Вегас, США).

Пока Хави не прилетит, руководство первой командой будет осуществлять его брат Оскар Эрнандес.