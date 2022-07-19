«Зенит» объявил о переходе бразильца Мантуана на правах аренды
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«Зенит» и «Коринтианс» согласовали аренду полузащитника Густаво Мантуана на сезон-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба российской команды на официальном сайте. У клуба из Санкт-Петербурга будет опция выкупа 21-летнего футболиста.
Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За бразильскую команду полузащитник в 42 матчах забил пять голов и отдал результативную передачу. Густаво, как и вратарь Иван, которого «Зенит» анонсировал сегодня ранее, перешёл в российскую команду на правах аренды взамен на форварда Юри Алберто, который проведёт сезон-2022/2023 в «Коринтиансе».
В настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс». Его возвращение в строй ожидается в конце августа.
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