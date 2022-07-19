Радченко: мы разговаривали с нашими друзьями из «Спартака», что они хотят реванш в Москве

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, что бывшие футболисты «Спартака» предлагали им провести матч-реванш среди ветеранов команд. В игре, которая состоялась 8 июля на стадионе «Петровский», победу одержали футболисты команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0. Ранее предложение о возможном реванше высказал экс-вратарь красно-белых Александр Филимонов.

«Конечно, согласился бы на реванш. Когда мы играли в Петербурге, отзывы были самые положительные. Пришло очень много народу и журналистов. Впечатления самые приятные остались.



Я уже тогда знал: после игры мы разговаривали с нашими друзьями соперниками из «Спартака», что они хотят матч-реванш в Москве. Я поддержал эту идею — это было бы супер. Для болельщиков и для всех приближённых к футболу это будет большой праздник», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.