Бушманов: не знаю, сыграл бы матч-реванш с «Зенитом». Колено не в очень хорошем состоянии
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал предложение о проведении матча-реванша с ветеранами санкт-петербургского «Зенита».
«Сыграл бы матч-реванш? Возможно, не знаю. Пока не готов. У меня колено не в очень хорошем состоянии. Если бы пригласили, то рассмотрел бы», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В игре, которая состоялась 8 июля на стадионе «Петровский», победу одержали футболисты команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0. Матч прошёл в преддверии игры за Суперкубка России — 2022. В ней «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 4:0, став обладателем этого трофея в седьмой раз в своей истории.
Ранее предложение о возможном реванше высказал экс-вратарь красно-белых Александр Филимонов.
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