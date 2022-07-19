Бушманов: не знаю, сыграл бы матч-реванш с «Зенитом». Колено не в очень хорошем состоянии

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал предложение о проведении матча-реванша с ветеранами санкт-петербургского «Зенита».

«Сыграл бы матч-реванш? Возможно, не знаю. Пока не готов. У меня колено не в очень хорошем состоянии. Если бы пригласили, то рассмотрел бы», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В игре, которая состоялась 8 июля на стадионе «Петровский», победу одержали футболисты команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0. Матч прошёл в преддверии игры за Суперкубка России — 2022. В ней «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 4:0, став обладателем этого трофея в седьмой раз в своей истории.

Ранее предложение о возможном реванше высказал экс-вратарь красно-белых Александр Филимонов.