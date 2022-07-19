Самедов заявил, что не против провести матч-реванш между ветеранами «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал идею о проведении матча-реванша между ветеранами красно-белых и санкт-петербургского «Зенита». В состоявшейся 8 июля встрече сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

«Я точно не против провести матч-реванш с ветеранами «Зенита». Есть желание сыграть и получить удовольствие — это будет отличный матч. Конечно, «Спартак» хочет победить. Почему бы и не сыграть», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.