Самедов заявил, что не против провести матч-реванш между ветеранами «Спартака» и «Зенита»
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал идею о проведении матча-реванша между ветеранами красно-белых и санкт-петербургского «Зенита». В состоявшейся 8 июля встрече сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.
«Я точно не против провести матч-реванш с ветеранами «Зенита». Есть желание сыграть и получить удовольствие — это будет отличный матч. Конечно, «Спартак» хочет победить. Почему бы и не сыграть», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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