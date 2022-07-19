Ветераны сборной России и «Торпедо» проведут матч в честь дня рождения Стрельцова

Ветераны сборной России и московского «Торпедо» проведут товарищеский матч в честь 85-летия со дня рождения Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте. Встреча состоится 21 июля на стадионе «Спортивный городок «Лужники». Начало: 13:30 мск.

Перед встречей ветераны советского футбола соберутся у памятника Стрельцова на Восточной улице. Мероприятие начнётся в 10:00 мск. Далее ветераны возложат цветы на могилу Эдуарда Анатольевича на Ваганьковском кладбище, затем посетят «Аллею славы» в Лужниках. После этого, состоится матч ветеранов сборной России и «Торпедо».



Сообщается, что в нём примут участие Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Андрей Новгородов, Александр Подшивалов, Олег Корнаухов и Олег Ширинбеков.