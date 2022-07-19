Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ветераны сборной России и «Торпедо» проведут матч в честь дня рождения Стрельцова

Ветераны сборной России и «Торпедо» проведут матч в честь дня рождения Стрельцова
Комментарии

Ветераны сборной России и московского «Торпедо» проведут товарищеский матч в честь 85-летия со дня рождения Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте. Встреча состоится 21 июля на стадионе «Спортивный городок «Лужники». Начало: 13:30 мск.

Перед встречей ветераны советского футбола соберутся у памятника Стрельцова на Восточной улице. Мероприятие начнётся в 10:00 мск. Далее ветераны возложат цветы на могилу Эдуарда Анатольевича на Ваганьковском кладбище, затем посетят «Аллею славы» в Лужниках. После этого, состоится матч ветеранов сборной России и «Торпедо».

Сообщается, что в нём примут участие Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Андрей Новгородов, Александр Подшивалов, Олег Корнаухов и Олег Ширинбеков.

Новость по теме
Филимонов предложил сыграть матч-реванш между ветеранами «Спартака» и «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022