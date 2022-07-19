Тренер женской сборной Норвегии уволился после провала на Евро-2022

Главный тренер женской сборной Норвегии Мартин Шегрен, руководивший командой более пяти лет, подал в отставку после провала с командой на чемпионате Европы – 2022. Двукратные победительницы турнира не сумели пройти стадию группового этапа. Также в отставку подал его помощник Андерс Якобсон.
В первом матче ЧЕ-2022 сборная Норвегии обыграла Северную Ирландию (4:1), но затем потерпела разгромное поражение от Англии (0:8), а в финальном матче группового этапа проиграла Австрии (0:1).
«Ожидания перед этим чемпионатом были ясны, и у нас были большие амбиции. Когда результаты не соответствуют ожиданиям, естественное решение состоит в том, что каждая сторона идёт своими путями», — приводит слова Шегрена BBC.
В федерации футбола Норвегии выплатят двум тренерам зарплату за весь срок их контрактов (заканчиваются в августе 2023 года).
- 19 июля 2022
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