«Ювентус» сделал новое предложение по защитнику Бремеру

Туринский «Ювентус» сделал «Торино» ещё одно предложение по бразильскому защитнику Бремеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Ювентус» предложил € 40 млн плюс € 7 млн в качестве бонусов, чем перебил предложение миланского «Интера».

Ранее сообщалось, что «Интер» был готов заплатить за игрока € 30 млн плюс опцию с трансфером 19-летнего полузащитника Чезаре Касадеи, стоимость которого оценивается в € 7,5 млн.

Бремер был признан лучшим защитником Серии А прошлого сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн.

В «Торино» Бремер перешёл в 2018 году из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. За туринский клуб бразилец провёл 110 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.