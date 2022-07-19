«Ювентус» сделал новое предложение по защитнику Бремеру
Поделиться
Туринский «Ювентус» сделал «Торино» ещё одно предложение по бразильскому защитнику Бремеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
«Ювентус» предложил € 40 млн плюс € 7 млн в качестве бонусов, чем перебил предложение миланского «Интера».
Ранее сообщалось, что «Интер» был готов заплатить за игрока € 30 млн плюс опцию с трансфером 19-летнего полузащитника Чезаре Касадеи, стоимость которого оценивается в € 7,5 млн.
Бремер был признан лучшим защитником Серии А прошлого сезона.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн.
В «Торино» Бремер перешёл в 2018 году из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. За туринский клуб бразилец провёл 110 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.
Комментарии
- 19 июля 2022
-
17:33
-
17:27
-
17:12
-
16:55
-
16:51
-
16:35
-
16:33
-
16:27
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:02
-
15:54
-
15:53
-
15:52
-
15:49
-
15:46
-
15:45
-
15:44
-
15:42
-
15:36
-
15:27
-
15:24
-
15:14
-
15:08
-
15:04
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:41
-
14:39
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:01
Партнерский контент