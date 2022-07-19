Анчелотти на встрече с игроками заявил, что они должны быть нацелены на 15-ю победу в ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провёл встречу со своими подопечными, на которой обозначил цели команды на следующий сезон. Он сказал футболистам, что недавняя победа в Лиге чемпионов не должна послужить поводом для потери концентрации. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, наставник в своей речи заявил, что все в клубе должны быть нацелены на 15-ю победу в Лиге чемпионов. Итальянец уверен, что игроки могут прогрессировать ещё больше.
24 июля в Лас-Вегасе пройдёт «эль класико» – матч между «Реалом» и «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. Также в программу подготовки «сливочных» в США заложены встречи с мексиканской «Америкой» (рано утром 27 июля) и туринским «Ювентусом» (31 июля).
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