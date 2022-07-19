Голкипер Иван поделился впечатлениями от перехода в «Зенит»

Бразильский вратарь Иван Куарежма поделился эмоциями от перехода в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды, а также рассказал о своих планах в санкт-петербургской команде.



«Я очень счастлив стать частью «Зенита» — европейского клуба, известного во всём мире. Сделаю всё, чтобы сполна воспользоваться этой возможностью, и покажу здесь лучшее, на что способен!



Это очень большой и важный шаг для меня. Каждый игрок, начиная карьеру, мечтает однажды выступать в составе футбольных грандов, мечтает переехать в Европу и защищать честь сборной своей страны. Так что для меня это серьёзный вызов, и я собираюсь наилучшим образом ответить на него.



«Зенит» — большой европейский клуб с богатой историей, самый титулованный клуб России, многократный чемпион. И я надеюсь, что буду достойно представлять его и моих новых партнёров, чтобы добавить к уже выигранным новые трофеи. Чтобы его будущее было ещё ярче прошлого!» — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».



Напомним, «Зенит» объявил о переходе Ивана сегодня, 19 июля. Голкипер будет выступать за санкт-петербургский клуб под первым номером. Также состав сине-бело-голубых на правах аренды пополнил полузащитник «Коринтианса» Густаво Мантуан. Иван выступал за бразильский клуб с января текущего года.

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