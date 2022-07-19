«Спартачам хочется отыграться». Павлюченко — о возможном матче-реванше с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил идею проведения ещё одного матча ветеранов московской команды и «Зенита». 8 июля ветераны санкт-петербургского «Зенита» обыграли легенд московского «Спартака» в матче на стадионе «Петровский». Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Если матч-реванш состоится, меня позовут и буду в Москве, то с удовольствием сыграю… Хорошая идея, почему бы и нет. Думаю, болельщики, увидевшие матч ветеранов на стадионе, получили удовольствие. Я бы с радостью принял участие в таком матче.

Конечно, спартачам хочется отыграться, а то проиграли — так не пойдёт! Первую игру играли на выезде, а вторую нужно сыграть дома. Победить с разницей больше двух мячей? Я только за, двумя руками!» — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.