Романо: защитник «Торино» Бремер точно станет игроком «Ювентуса»

Защитник «Торино» Бремер точно перейдёт в «Ювентус». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.



По информации источника, «зебры» заплатят за трансфер бразильца € 40 млн плюс бонусы. В данный момент боссы «старой синьоры» договариваются с футболистом об условиях личного контракта.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн. В «Торино» Бремер перешёл в 2018 году из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. За туринский клуб бразилец провёл 110 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.

По итогам сезона-2021/2022 Бремер был признан лучшим защитником Серии А. В текущем сезоне 25-летний бразилец провёл 33 матча в чемпионате Италии, забил три гола и отдал одну результативную передачу.