Маттейс де Лигт: рад, что становлюсь частью истории такого великого клуба, как «Бавария»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал свой переход в мюнхенскую «Баварию».



«Я очень рад стать игроком этого великого клуба. «Бавария» — самая успешная команда Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира. Я почувствовал искренний интерес со стороны руководства и тренера «Баварии», это убедило меня с самого начала. Кроме того, «Бавария» — блестяще управляемый клуб с большими целями. Я действительно рад, что становлюсь частью истории этого клуба», — приводит слова де Лигта пресс-служба «Баварии».

Контракт 22-летнего нидерландского футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее де Лигт выступал за туринский «Ювентус» и амстердамский «Аякс». С 2017 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.