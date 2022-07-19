Кан: в своём юном возрасте де Лигт уже научился брать на себя ответственность

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал переход 22-летнего нидерландского защитника Маттейса де Лигта в немецкий клуб.



«Де Лигт произвёл впечатление на самом высоком международном уровне не только своими техническими качествами, но и как лидер во всех своих командах. В своём юном возрасте он уже научился брать на себя ответственность. Сильной команде требуется не только сильная атака. Этот трансфер позволит нам поднять защиту на самый высокий уровень», — приводит слова Кана пресс-служба «Баварии».

Контракт де Лигта с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее де Лигт выступал за туринский «Ювентус» и амстердамский «Аякс». С 2017 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.